Üksinda kodus 7

„Kevad on kohal, kevad on kohal!“ hüüdsid nad. Aga ma ei tundnud, et olen päriselt valmis liituma nende pidustustega. Tahan enne veel pidutseda iseendaga. Tahan kanda sisse uusi kontsakingi omaenese magamistoas, hõljuda iseenda rahulolu vines, sirutada peegli ees tiibu ja teha seda nii laisalt, kui on parasjagu tuju. Pesast lahkumata, omas tempos...