Juuksurite paradiis – MACTA BEAUTY ilutegijate profikeskkond!

Kui ärikliendikonto on loodud ja Macta Beauty poolt kinnitatud, saab südamerahus avastada kõike seda mitmekülgset, mida Macta Beauty juuksuritele pakub. Alustame näiteks koolitustest: meie pakutav valik oma oskuste täiendamiseks on väga lai – punutistest ja kiiretest salongisoengutest tooteesitluste ja vintage-soenguteni välja. Koolitajad pole nõukogude aega kinni jäänud vanurid, vaid endale tänapäeval oma ala asjatundjatena nime teinud Mariann Vissak ja Erica Roosimaa. Mida tasub esile tõsta, on ka koolituste hinnad, mis on väga mõistlikud ja taskukohased. Kõige odavam koolitus ei küüni isegi 20 euroni ning ka kõige kallima koolituse hind jääb alla 150 euro. Kuna koolituste valik on tõepoolest lai, siis võta aeg ja viska uute teadmiste omandamiseks neile pilk peale SIIN.

Arenenud e-riigis tegutsedes on ka Macta Beauty ära kasutanud kõikvõimalikke e-riigi võlusid. Näiteks on koolitustele registreerimine lihtsamast lihtsam ja tehtav veebikeskkonna kaudu nii kodus diivanilt kui ka püstijalu juuksurisalongis kliendi värvi kuivamist oodates. Sama kehtib ka ostlemisega. Ärikliendil on meie juures palju eeliseid, mis rakenduvad nii e-osteldes kui ka füüsiliselt ise meie ilukaubamajadesse kohale tulles. Aga võib-olla viskakski pilgu peale, missuguseid professionaalseid juuksuritele mõeldud töövahendeid Macta Beauty tootevalikus on?

Proovime alustada algusest, et saada aru kliendikogemuse olulisusest. Esmamulje nii juuksurist, tema väljanägemisest kui ka näiteks sellest, kui mugav on kliendile ümber kaela sätitud kate, määrab palju. Macta Beauty on just sellele esmamuljele, aga ka mugavusele mõeldes oma tootevalikusse lisanud stiilsed töörõivad ja mugavad kliendikatted, aga ka näiteks Framari ja Roiali kaelapaberid, rätikud, kaitsekindad ja mütsikesed. Näiteks on juuksurite südamed võitnud Framari krobelised fooliumlehed, mis ei veni, rebene ega kleepu omavahel kokku. Siinkohal tasub meelde tuletada, et ärikliendina rakendub toodetele erihind.