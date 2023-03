Tallinn Fashion Week | Loomasõbralik moeetendus: minevikku peaks jääma ajad, kui ehiti end võõraste sulgedega

Nii nagu toidulaud ja iluarsenal, saab ka moetarbimine olla tänapäeval teadlikult loomasõbralik. Selleks et eetiliste valikute tegemine kergem oleks, soovib Loomus julmusevaba moeetenduse raames tutvustada kohalikku disaini, mis on loodud loomade heaolu silmas pidades. „Leiame, et ükski loom ei pea kannatama, et meie saaks olla moodsad ja trenditeadlikud! Moeetenduse märksõnad on loomasõbralikkus, jätkusuutlikkus ja eetilisus,“ ütleb Loomus.

KittleMood

KittleMood esitleb julmusevabal moesõul spetsiaalselt selleks sündmuseks loodud kollektsiooni. Esmaesitlusele tulevad kleidid on naiselikud, erksavärvilised ja inspireeritud klassikalisest kittelkleidist nagu ka kogu muu KittleMoodi looming. Materjalidena kasutame võimalikult naturaalseid ja hingavaid kangaid, mida on kerge kanda ja hooldada. Kangamustrid on spetsiaalselt selle kollektsiooni jaoks disainitud. Kleite täiendavad Pea Peenra lillelised aksessuaarid.

EKA

Minu aksessuaarikollektsioon on kokku pandud merepäästevarustusest, mis on oma töö juba n-ö ära teinud. Otsin võimalusi, kuidas ettevõttest tekkinud seadmete jääkmaterjal uuele elule aidata selliselt, et see oleks tõepoolest tänava- ja kasutuskõlblik. Veekogu ääres kasvanuna on vesi, aga eriti just meri mulle väga südamelähedane ning mänguline, aga ka veidi hirmuäratav oma võimsa jõu poolest. Kollektsiooni värvid annab ette merepäästevarustus, mis on särav ja vastuoluline. Mäng materjaliga on selle loomingu juures kõige olulisem, sest nagu merigi, ei tee see aksessuaaride loomisel alati soovitud suunas koostööd.