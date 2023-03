9 sõna prillitrendide kohta, millele 2023. aastal tähelepanu pöörata

uus retro

värvilised klaasid

jätkusuutlikud materjalid

toonitud metallraamid

elegantne supersize-vorm

sportlik joon

miniatuursed prillid

kassisilm ja Wanda

peenikesed metallist raamid

Uus retro

2023. aasta tähtsaimaks moesuunaks on uus retro, ulatudes diskoajastust 70ndate boho-stiilist inspireeritud siluettideni ja maalähedaste toonidega klaasideni. Populaarseks muutuvad 1970ndatel moes olnud värvilised läätsed, eriti punased, oranžid ja kollased.

Värvilised klaasid

Juba mainisime, et värvilised klaasid on sel aastal popid. Kuumad on nii erksad värvid kui ka pastelsed prillid. Soovitame võtta need kasutusele juba enne kevadet ning lisada jahedasse varakevadesse veidi värvi, kas pehmete roosade raamide või toonitud prilliklaaside abil. Heledaid toone saad kombineerida nii neutraalsete kui ka värviliste rõivastega.

Jätkusuutlikud materjalid

See suund hõlmab naturaalsest puidust, kohvist, korgist ja bioatsetaadist valmistatud prillide kollektsioone, mis mõjuvad maalähedaselt ägedalt. Paljud tootjad teevad suuri jõupingutusi, et muutuda jätkusuutlikumaks ja vähendada oma süsinikujalajälge, kasutades tootmises taaskasutatud plastikut.

Toonitud metallraamid

Üheks mänguliseks ja lõbusaks trendiks on sel kevadel ja suvel ka toonitud läätsedega sama värvi metallraamid.

Elegantne supersize-vorm

See nostalgiline 1970. aastate look kombineerib omavahel ülisuured raamid ja elegantse stiili. Suure raamiga prillid on 2023. aasta naiste haute couture'i prillikollektsioonide põhitoode ning ületab ka sugudevahelised piirid: tavapäraselt naistele mõeldud kuju ja tooniga prillid on mõeldud hoopis meestele ja vastupidi.

Sportlik joon

Spordiprillidest on juba mitu hooaega šnitti võetud ning see trend pole ka praegu kuhugi kadunud. Olgu sa siis parasjagu maastikuratta seljas, tennist mängimas või rannas jalgpallivõistlustele kaasa elamas.

Miniatuursed prillid

See staaride lemmikstiil on endiselt kuum teema. Vorm on tugev, aga raamid on kitsad ja pigem väikesed.

Kassisilm ja Wanda