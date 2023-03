Kiusavad kahtlused

Postitasin hiljuti oma Instagrami kontole küsimuse, kuidas leida elus see miski, mis paneb silmad särama ja toob kehasse mõnusat elevust. Selle kõige magusama tunde, kui ärkad hommikul üles ja tõded, et sinu mõte on selge ja pilk klaar. Tunnistan ausalt, et just seesama tuhinatunne, kui saan midagi planeerida ja luua, on minu jaoks üks armastatuim osa elust. See on hetk, kus tunnen, et olen päriselt mina.