FOTOD | Kellele vana, kellele uus! Maailmakuulsad staarid, kes on kandnud punasel vaibal retrorõivad

Miks ka mitte! Mood käib ju ringiratast ning arvestades seda, et üheksakümnendate ja nullindate rõivad on praegu need, mis on moes, tasub toonased leiud uuesti ka punasele vaibale tuua. Nii ongi eriti populaarseks saanud just 1995.–2005. aastate kollektsioonid. Sageli on taasnähtud Versace, Jean Paul Gaultieri, Diori ja paljude teiste toonast loomingut. Naljakas on mõelda, et praegused trendiloojad alles sündisid, kui selline mood esimest korda lavalaudasid vallutas.