FOTOD | Oscari gala: Rihanna neli erinevat riietust. Üks uhkem kui teine!

Rihanna kaaslane A$AP Rocky oli teda saatmas. Terve õhtu jooksul oli näha, et Rocky on väga toetav partner, kes elas valjuhäälselt naise etteastele kaasa.

Rihanna on varasemalt briti Vogue’ile öelnud, et nad on kui parimad sõbrad beebiga. Lapse saamine olevat neid veelgi lähedasemaks muutnud. Kuu aega tagasi toimunud Superbowli etteastel avalikustas staar, et oodata on ka perelisa.