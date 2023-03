Eestis tehtud uuringud näitavad, et jahmatamapanevalt suur osa meestest arvab, et naistele meeldibki vägivaldne seks

Kai: Viis aastat tagasi, kui #MeToo algas, väljendati suurt uskumatust ja pilati, et kas nüüd on iga asi ahistamine, et tänapäeva naised olevat ikka väga tundlikuks läinud; nalja ka ei või enam teha jms. Ja siis veel kõik need jutud valesüüdistustest ja ahnest kompensatsiooni välja pumpamisest. Tõsiasi aga on, et seksuaalse ahistamise kohtujuhtumeid ei ole ju juurde tulnud ja tähenduslikud juhtumid, mis oleks võinud olla pretsedendiks, on lõppenud õigeksmõistmisega.