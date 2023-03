Sõnumite teel flirtimine läheb tõlkes kaotsi? 11 emotikoni, mis lisavad tekstile vürtsi

Tänapäeva maailmas ei ole vist kedagi, kes poleks sõnumi teel flirtinud. See on hea turvaline variant, sest teksti saajal on aega mõelda, mida ja kuidas vastata. Anname mõned soovitused, kuidas kirjapildis flirtida, nii et see oleks armas, aga mitte pealetükkiv.