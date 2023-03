Tallinn Fashion Week | Täiuslik mees Zack Marquès toob moelavale kiiksuga komplimentide püüdjad

Tallinn Fashion Weeki moelaval saab näha narmaid, sulgi, värve ja ka taaskasutust (näiteks hakkisime vanad teksad juppideks ning tegime neist tooted). Zackile omaselt on kollektsioonis kiiksuga asjad, mis pakuvad kandjale kindlasti rohkelt komplimente ja „kust said?“ on ilmselt põhiline küsimus, millele vastama peab.

Ta on natuke müstiline tegelane, kelle ideed ilmselt saabuvad unenägudest (see hetk enne magamaminekut). Zackile meeldib jälgida inimesi enda ümber, nende näoilmeid, nende käitumist, nende kõnnakut, nende maitsemeeli, huumorisoont. Just see ongi kõige inspireerivam.