KUULA | Laulja Kaire Vilgats ammutas filmirolli tarbeks inspiratsiooni just sellelt sõbrannalt

Miks peategelane Sohvi Veski on selline üleolev? Kaire arvab, et ju tal on enda elus mingid puudujäägid. „Ta on mingisse stereotüüpi kinni jäänud ega ta ei ole ju halb inimene. Lihtsalt leiab, et see ongi õige elu – elada nagu prantslased.“