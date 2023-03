Tihti ongi nii, et oma unistuste pulmakleiti soovitakse tuua kokku kõik lemmikumad detailid, värvid, siluetid ja moed. Ja et selles ideede virvarris selgust saada, tulebki appi disainer, kes aitab valida, soovitada ning leida sobivaim. On täiesti okei, et kõik lõiked ja isegi värvinüansid ei sobi igaühele ühtemoodi. Disaineri kogenud silm oskab näha parimaid lahendusi ning teha koos tulevase pruudiga valikuid ja otsuseid.