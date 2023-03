Tallinn Fashion Week | Donna Nordica toob moelavale kaasajastatud rahvariided ja klassikalised lõiked

Põhjamaa on loomulik jätk brändi sügisesele moenädala kollektsioonile. Põhjamaa algab sealt, kust Pööriöö lõppes - pastelsetest voogavatest pidukleitidest, mis sobivad aastaringselt kaunistama meie naisi. Kleidid on ajatud ning neid saab kanda nii sügisel kui suvel, nii eelmisel peol kui ka järgmisel aastal. See, et tänasel päeval peaks mood olema jätkusuutlik ja pikaaegne, on saanud Donna Nordicale peamiseks läbivaks ideeks.