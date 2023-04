Registreeruge juuste ja peanaha trihhogrammile

Kas rasused juuksed ja kõõm on halva hügieeni tagajärg?

Ei, need on pigem seborroilise dermatiidi sümptomid. See on krooniline haigus, mis on otseselt seotud geneetika, eluviisi ja toitumise kvaliteediga.

Kas munast ja tõmmistest isetehtud maskid on eelmine sajand?

Kuidas aru saada, et juukseid langeb välja liiga palju?

Tavaliselt öeldakse, et need tuleks üle lugeda. Päevas kaotatakse tavaliselt kuni 150 juuksekarva. Samuti võib vaadata, kas juukselahk on laienenud, otsmikul või kuklal on süvenenud juusteta laigud või on tekkinud kõõm. Kõik need sümptomid aitavad teil kindlaks teha, kas juukseid langeb välja normist rohkem ja kas peate minema trihholoogi juurde.