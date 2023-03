Tallinn Fashion Week | Esimest korda moenädalal: OOMYO toob lavale stiilipuhtad hubased rõivad

Brändi on iseloomustatud nii: „OOMYO mahe gamma, helge ja naturaalne märk kasvas välja joogariiete brändist. Tegemist on pereäriga, mida veavad Margo Laanvee ja Aleksandr Korb. Nagu kantavad kallistused, aga stiilipitseriga. Kõik sünnib looduslähedaselt, käsitööna, vaikselt ja taimselt.“ Omalt poolt lisab bränd veel märksõnaks „vaimselt“, öeldes, et tegemist on stiilipuhaste hubaste Eesti riietega.