10 parimat isepruunistajat aastal 2023!

5. Tan-Luxe Super Glow on maailma esimene hüaluroonhapet ja superaineid sisaldav isepruunistav seerum, millel on ka vananemisvastane toime. Toodet tuleb kanda näole ja dekolteepiirkonnale kord päevas ja seejärel ringjate liigutustega sisse masseerida. Päevitusastet saab taaskord ise reguleerida.

Järgmiseks loogiliseks sammuks on leida sobiv isepruunistaja, mis on mõeldud kandmiseks tervele kehale. Ka siinkohal tuleb paari asja silmas pidada. Esiteks, tee kõik muud kehaprotseduurid juba varem ära, sest vahatamine, raseerimine ja ka maniküür või pediküür pleegitavad kunstpäevitust. Teiseks, enne isepruunistaja pealekandmist tuleks üldjuhul keha koorida ja kreemitada (kui tootejuhendis pole teisiti kirjas), et päevitus võimalikult naturaalne ning ühtlane jääks. Kolmandaks, igal tootel on omad plussid ja miinused – otsi välja enda jaoks sobivaim isepruunistaja, olgu selleks kas vaht, kreem või sprei. Pärast isepruunistaja pealekandmist on soovitatav nahka veelkord kreemitada.