Tallinn Fashion Week | Toivo Freeman Pilt toob moenädalale mässava ja küllusliku kunstiprojekti

„Mulle on väga tähtis ka see, kes mu asju kannavad. Nõrga karakteriga see ei tööta – siis on tagi tühi. Tugev isiksus peab sees olema. Ja mulle ei meeldi, et modellid peavad olema pikad ja peenikesed, ei! Olgu inimesed nagu meie, igas mõõdus. Kuna mina ise olen üleni täis tätoveeritud, siis tätoveeritud kodanikuna ma väljendan oma austust selle kunstiliigi vastu ja panen lavale kõik tätoveeritud modellid,“ ütleb Freeman ja lubab, et naised moenädala laval saavad olema ülivinged karakterid, mehed elukutselised sõdurid.