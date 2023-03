KUULA | Seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa: meil on seksi kohta liikumas palju pseudoinfot, mis ei tugine teadusuuringutele

Kristina peamine sõnum on see, et iga inimene on erinev- vähem üldistamist ja soolist stereotüüpsust. Iga mees ei ole igal hetkel seksiks valmis, pole olemas kindlat valemit, mitu korda õnnelikud paarid nädalas seksivad ning müüt justkui meessugu oleks bioloogiliselt loodud võimalikult paljude naistega vahekorda astuma, ei vasta absoluutselt tõele.