Tallinn Fashion Week | Moenädala finaalshow: Liina Steini kollektsioon on loodud täiel rinnal elamiseks

Kollektsiooni inspiratsiooniks on 1970ndad - love, peace & happiness ning muretu hipilik elustiil. „Minu varasema loominguga võrreldes on kollektsioon rohkem casual, kõik on igapäevasem ja kantavam ning pakub palju võimalusi suveseiklusteks - koolilõpetamised, sünnipäevad, pulmakülastused, suvised vallatlemised ja võrgutatud või murtud südamed. See kollektsioon on loodud elamiseks täiel rinnal, naudinguteks ning emotsioonideks, mis ei unune,“ lisab disainer tarmukalt.