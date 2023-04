ENNE JA PÄRAST | Võrdle, mis muutuse läbisid naiste juuksed peale Addmino-18 kasutamist!

Suurim probleem kahjustatud juuste puhul ongi nende nõrkus ja rabedus. Need on palju altimad murdumisele, sest ei suuda enam taluda harjamist ega kammimist. See tähendab, et varasemad pikad ja paksud juuksed võivad muutuda õhukeseks ja räsituks. Lisaks võivad kahjustatud juuksed muutuda väga kuivaks ja kaotada oma loomuliku sära. See teeb need raskesti käsitletavaks ja pusad on kerged tekkima.

Õnneks on kahjustatud juukseid üsna lihtne ära tunda. Kahjustatud juuste pealispind muutub tuhmiks, katkiseks ja kahuseks. Kahjustatud juuksed ei tundu siledad ega pehmed nagu terved juuksed. Selle asemel võivad need olla krussis, kuivad ja rabedad. Kahjustatud juuksed kaotavad oma elastsuse ja võivad hakata kergesti murduma.

Kahjustunud juuksed on väga levinud probleem nii meeste kui ka naiste seas. Põhjuseid, miks juuksed kahjustada saavad, võib väga erinevaid olla. Näiteks halvad toitumisharjumused, stress, liigne kuumtöötlus, keemilised töötlused, liiga tugev kammimine või harjamine, päikesekahjustused või muud keskkonnast tulenevad tegurid. Kui me oma juukseid piisavalt ei hoolda või kohtleme liiga karmilt, muutuvad need nõrgaks, rabedaks ja kaotavad loomuliku sära.

Kolm naist proovisid ADDMINO-18 tooteid ja tulemused oli vapustavad:

Melani (22): Enne ja pärast pilte vaadates imestasin ise ka, et erinevus nii silmanähtav on!

Enne Addmino toodete proovimist olid mu juuksed kuivad, katkised ja kahused. Olen neid viimasel ajal värvinud poevärvidega, mis ei ole neile kindlasti head teinud. Ausalt öeldes ei ole ma nende eest ka väga korralikult hoolt kandnud, sest ükski varasemalt proovitud toode väga midagi ei muutnud.

Peale esimesi kordi Addmino toodete kasutamist oli aga kohe tunda, kui kergesti kammitavaks mu juuksed muutusid. Enam ei olnud olukorda, kus pean juukseid nii tugevalt harjama, et need murduvad. Juba see on minu jaoks suur võit.

Pärast kolme nädalat kasutamist olid juuksed juba nähtavalt tervemad, sest tavalise tuhmi tooni asemel need lausa läikisid. Enne ja pärast pilte vaadates imestasin ise ka, et erinevus nii silmanähtav on.

Kindlasti julgustan kõiki proovima Addmino tooteid ning eriti just neid, kes ei usu enam sellesse, et mingi toode võib nende juuksed veel päästa.

Kaisa (28): Addmino tooted jätavad juuksed siidiselt pehmeks ning väga hästi lõhnavaks!

Hakkasin Addmino tooteid kasutama kolm nädalat tagasi, kuna olin otsimas uusi juuksehooldustooteid, mis teeksid mu juuksed kergemini kammitavaks ja siledamaks. Mul on üsna pikad juuksed ning need muutuvad väga kuivaks ja kahuseks, eriti talvel. Jõudsin Addmino toodete komplektini, kus on šampoon, mask ja juustesse jäetav taastav palsam. Šampoon on väga mõnusa siidja konsistentsiga ning väga hea lõhnaga. See jätab juuksed siidiselt pehmeks ning väga hästi lõhnavaks. Mask, mille kandsin peale pärast šampooni, on väga hea niisutava toimega ning juustesse jäetav taastav palsam lõhnab samuti väga hästi, selle konsistents on mõnus ja siidine ning sel on juukseid kaitsev toime.