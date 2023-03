Päästa oma elutud juuksed | Kolme naise kogemus

Maria (32): Leidsin omale uued lemmiktooted!

Minu jaoks on juustehooldustoodete puhul kõige olulisem koostisosade loetelu. Tavapäraselt soetan tooteid öko-poodidest kuna võin kindel olla, et need on õrnad nii minu juuste kui ka keskkonna vastu. Addmino-18 juuksehooldustoodete koostisosad on märkimisväärsed ja mul oli neid väga põnev testida. Järelhooldustoode, mis on meeldivalt kerge ja puuviljalõhnaline, tegi juuksed erakordselt siledaks ja pehmeks ning muutis kergesti töödeldavaks. Mask oli mõnusalt tummine ning oli tunda, et toimis nagu lubatud. Mu natukene kahused juuksed olid juba maski all tunduvalt tervemad ja siidisemad. Šampoon lubab puhastada juukseid ja peanahka tõhusalt, mida oli ka tunda. Samuti tegi see mu juuksed kohevaks, mis püsis ka järgmine päev!