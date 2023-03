FOTOD | Lady Gaga püüti New Yorgis pildile äärmiselt ootamatu väljanägemisega

Lady Gaga näitlejakarjäär sai tuule tiibadesse 2021. aastal, mil ta kehastas Patrizia Reggianit filmis „House of Gucci“. Veel enne seda tegi ta suurepärase rolli filmis „A Star is Born“.

Kõnealuse filmi sisu veel täpselt ei teata, ent pealkiri viitab sellele, et on kaks inimest, kellel on sama mentaalne haigus, tihti on nad ka ühest perekonnast. Koomiksi järgi Harley Quinn ja Joker seda aga pole. Nad kohtusid Arkhami hullumajas, kus Harley töötas psühhiaatrina. Ta armub oma patsienti ja nii algab nende kriminaalne kooselu.