KUULA | Uus tulija Tallinn Fashion Weekil - NORA ISLE by Mariann Saar

Nora Isle’i brändi ametlik esimene moeetendus Tallinn Fashion Week 2023 moenädalal on Marianni jaoks oluline. „See kava, mille ma olen kokku pannud, on minu jaoks äärmiselt isiklik ja emotsionaalne. Tallinn Fashion Weeki lava on see, kus ma tegelikult tulen esimest korda ennast tutvustama,“ lisab Saar ning lubab, et moe-show’l saab publik näha laia valikut kollektsioonist.