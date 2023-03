Liis Taras x Ivo Nikkolo: ajatutest moeklassikutest ja tasakaalu leidmisest elus

Nii tore, et meile end sügavamalt avad! Räägi ka lugejatele põgusalt, millised on Sinu igapäeva toimetused ning mis on need harjumused, mida armastad jälgida?

Igapäevaselt olen eelkõige ema oma kahele lapsele, õpetaja gümnaasiuminoortele ja sisulooja insta-jälgijatele. Minu päevades on nii rutiini kui ka mõnusalt loovat kulgemist. Viimastel aastatel koondub vaba aja kese maakodu ülesehitamise, reisimise ja võrratu kohaliku kultuuri nautimise rütmis. Armastan väga nädalavahetustel aega võtta põhjalikuks kokkamiseks, ikka nii, et kõik valmib nullist ja pärast naudib tulemusi suurem perekonna- või sõpradering.

Olen pärast õpingute lõpetamist teadlikult elus ostinud tasakaalu pere, tööelu ja hobide vahel ning usun, et see on päris edukalt õnnestunud. Ma ei näe pärast esimesi noorusaastaid mõtet tohutult rassida, et seejärel heleda leegiga läbi põleda. Pingutus on kasulik ning vajalik, aga teatud piirini ning minu heaolu sõltub väga palju tasakaalust.