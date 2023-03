Varasemalt tuntud kui makrooni- ja jäätisemaitse, nüüd aga ootamatu uustulija lõhnamaailmas

Üllatus! Kui oled varasemalt harjunud pistaatsiaga jäätiseletis või makroonis, siis nüüd võid seda aroomi endale ka peale piserdada. Nišilõhnade seas trendib see roheline pähkel täie hooga. Oma aroomilt on pistaatsia pigem magusapoolsem. Võrdluseks võib tuua, et ka vaniljelõhnalised parfüümid on populaarsed just oma suhkruse noodi poolest.