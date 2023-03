54-aastase Tiia kogemus | Melatoniinist oli minu uneprobleemide puhul rohkem kahju kui kasu

Kvaliteetne uni on meie igapäevaelu alus. Mida teha aga siis, kui uneprobleemid ei anna rahu ning stressikoorem aina kasvab? Teada-tuntud abivahendiks on melatoniin, mis lühendab uinumiseks kuluvat aega. Kuid kas see on parim lahendus? Oma kogemust uneprobleemidega jagab 54-aastane Tiia, kes alustas kolm aastat tagasi teekonda parema une suunas ning on tänaseks leidnud loodusliku alternatiivi oma murega võitlemiseks.