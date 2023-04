KOGEMUSLUGU | 54-aastane Tiia: kuidas unehormoon melatoniin mu une ära rikkus!

Kuna unehäired siiski jätkusid, soovisin leida melatoniinile alternatiivi. Eriti olin huvitatud just looduslikest abivahenditest, millega sääraseid kõrvalmõjusid ei tekiks ja mis minu kehakeemiat tuksi ei keeraks. Teaduslikest artiklitest jäi mulle korduvalt silma CBD ning CBD kanepiõlide praktika. See oli mulle esmapilgul väga võõras ja kauge teema. Jõudsin oma otsingutega Zen Native 'i koduleheni, kus selgitati mulle kanepi head omadused lahti. Ka teised kliendid olid kodumaist ja looduslikku kanepiõli just uneprobleemide vastu soovitanud ja nii otsustasin ka endale ühe pudelikese 30% Full Spectrum CBD õli soetada.

Mul tekkis huvi, kas olen tõesti ainuke, kellele melatoniin selliselt mõjub, ja võtsin appi interneti. Uurisin lähemalt melatoniini kõrvalmõjude kohta ning sain teada, et õudusunenäod, peavalud ja püsiv uimane olek on melatoniini võtmisel tavalised ning pikaajaliselt seda tarbida üldsegi ei soovitata. Tundub, et melatoniinist oli minu uneprobleemide puhul rohkem kahju kui kasu.

Apteekri soovitusel hakkasin kasutama melatoniini. Esimesel paaril päeval olin neist tablettidest tõeliselt lummatud, sest uinusin kohe, kui pea patja puudutas. Mida aeg edasi, seda enam tekkis aga tunne, nagu oleksin kogu aeg nende mõju all – mitte vaid enne magamaminekut. Tundsin ennast uimasena eelkõige just hommikuti, mis hakkas häirima minu rutiini ning produktiivsust. Ma ei suutnud tööl keskenduda ja olin terve päeva justkui udu sees. Pikapeale hakkasid melatoniini tarbimisega kaasnema ka peavalud ning öösel nägin kirevaid unenägusid, mis ei lasknud korralikult välja puhata.

Lugesin, et CBD õli on kõige efektiivsem, kui tilgutada seda veidi suhu ja hoida seal. Minu üllatuseks polnud õlil mingit häirivat lõhna ega maitset, mida kanepi puhul eeldasin.

Esimesel ööl magasin nagu nott ning ärgates tundsin ennast paremini kui kunagi varem. Ei mingit uimasust ega peavalu, sain koheselt oma päevaga alustada. Kartsin, et sarnaselt melatoniinile võib nädala möödudes hakata ilmnema erinevaid kõrvalmõjusid. Kuid täna saan öelda, et olen magusat und nautinud juba pea aasta! Minu uni on nüüd palju sügavam, jään magama ilma suurema vaevata, ei ärka öösel üles ning tunnen end ärgates päriselt väljapuhanuna. Nüüd kasutan õli vaid niisama lõõgastumiseks stressirohketel aegadel, kui igapäevamured üle pea kasvavad, mitte igapäevaselt.

Miks võiks melatoniinile eelistada CBD õli?

Kuna teema on minu jaoks väga põnev, siis tahtsin lähemalt uurida, millest tulenevad melatoniini kasutamisel sellised kõrvalmõjud. Mitmed meditsiiniväljaanded tegid mulle puust ja punaseks selgeks, et melatoniin on närvihormoon ning selle kasutamine toidulisandina vähendab tegelikult keha loomulikku melatoniini tootmist ja tegelikult süvendab probleemi. Eriti hoiatatakse melatoniini pikaajalise tarbimise eest, mis võib kehas loomuliku hormooni tootmise täielikult rikkuda.

CBD seevastu on fütokannabinoid, mis tähendab, et CBD õli tarbimine ei asenda ega vähenda kehas ühegi aine loomulikku tootmist. CBD õli tõstab serotoniini taset ning tänu meie organismis olevatele kannabinoidi retseptoritele aitab lõõgastuda ja tuua loomulikult parema une.

Lisaks leidsin, et CBD efektiivsust on kinnitanud ka mitmed teaduslikud uurimused. Näiteks vaadeldi ühes uuringus CBD mõju unele. Uuringus osales 72 uneprobleemidega inimest, kellest 66,7% tunnistas kuu möödudes, et uni on CBD mõjul paranenud. Saan ka ennast nende hulka lugeda, sest juba esimese paari nädala jooksul olin CBD õli toimes täiesti kindel ning loodan, et ka paljud teised leiavad sellest uneprobleemide vastu abi.

