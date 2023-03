Meretuultega kantud mood - Nautical Partners!

Just nüüd on sobiv aeg tuhmunud värvid ja materjalid välja vahetada ning kinkida endale kvaliteeti, mis kestaks kaua, näeks kaunis välja ning teeks boonusena pai ka loodusele.

Tallinnas, Haveni sadamas asuvas Nautical Partners´i esinduspoest leiab nii tehnilisi rõivaid merel, kui ka väga kvaliteetseid ja kõrgelt tunnustatud rõivaid, maal kandmiseks- poe valikus on esindatud elustiilibrändid Pelle Petterson, Holebrook, Para MI ja uudisena ka hinnatud käsitöö kingabränd Orca Bay!

Kõikidel Nautical Partners’s esindatud brändidel on kogemust ajatult klassikalise disaini ning ülimugavate riiete tootmisel, põhirõhk olnud ka sellel, et need oleksid valmistatud keskkonda säästvalt ja teadlikult valitud jätkusuutlikest materjalidest.

Komplektid:

Hoolimata sellest, millised tuuled puhuvad moemaailmas, võib alati truuks jääda klassikale. Aegumatu „meremehestiil“ ehk triip, kombineerituna tumesinise ja punasega, on ühtviisi moes nii metropolides kui ka merel.

Kevadised asjaajamised

Tumesinise ja valge ajatu kombinatsioon mõjub ühekorraga nii esinduslikult kui ka lihtsalt. Seetõttu on antud komplekt ühtviisi sobilik nii tegusatele kohtumistele kui ka õhtusele kontserdile. Oluliseks märksõnaks on siin kvaliteet, mis reedab end juba kaugelt. Täpiks i- peal on antud komplekti juures Orca Bay täisnahast, kerged ja aegumatu lõikega mokasiinid.

Õhtupoolik rannal

Ei saa me ühelgi hooajal läbi teksata. Para MI Kõrge vöökoha ning vaba lõikega teksad sobivad ideaalselt, lihtsa kudumi ning tenniste või plätudega igasse suveõhtusse. Pilkupüüdvaks detailiks pükstel on köit meenutav vöö, mis seob kogu komplekti ühtseks tervikuks. Kui päike loojunud on, annab sooja stiilne Pelle P vest.

Pastelne puhkus