Kettagolfi maailmameister Kristin Tattar koges karjääri alguses lähedaste suurt vastuseisu: nad ütlesid, et raiskan võistlustel käimisega oma aega ja raha

Sportlik ammu enne kettagolfi

Sport täitis Kristini elu mitmel tasandil ka enne kettagolfi avastamist. Lapsena tegeles ta nii võrkpalli kui ka suusatamisega ning oli murdmaasuusatamise noortekoondise liige ja kahekordne Eesti meister. Sportlik polnud mitte ainult tema, vaid kogu ta pere, kellega koos kõik MM-id, olümpiamängud ja muud spordivõistlused kodus ära vaadati. „Ema tegeles noorena kergejõustikuga ja oli paadunud spordifänn. Tema tuttava võrkpallitreeneri kaudu hakkasin ka ise võrkpalli mängima. Isa tegeles sõudmisega väga kõrgel tasemel. Vend tegeles jalgrattaspordiga. Kõik me tegime oma asja, aga sport oli võtmesõna. Ma tundsin, et kui teen sporti, suudan end tõestada ja olen tegija. Terve elu oligi väga tihedalt spordiga seotud ning kogu mu identiteet ja olemus olid sellega põimunud. Ma lihtsalt teadsin, et tahan sporti teha ja kuhugi jõuda. Need mõtted olid mul paigas ja väga selged,“ kirjeldab Kristin lapsepõlve, mil unistas suusatajana olümpiamängudel osalemisest.