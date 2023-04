„Mees peab olema jõuline. Vaba ja häälekas nautimine on aga haavatavuse ja vooluga kaasamineku märk, kontrolli ära andmine või lahtilaskmine. Seda ei peeta ju mehelikuks,“ avab teemat üks mees. „Umbes kaks aastat tagasi lasin end vabaks ja hakkasin partnerile seksi ajal häälekalt märku andma, et naudin ja mida. See on olnud võimestav kogemus,“ räägib teine.