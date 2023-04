FOTOD | Tallinn Fashion Weeki esimene päev: baleriine, inspireerumist vanaemade kitlitest ja balanssi minimalismi ning elurõõmu vahel

Kummaline tunne oli täna Kultuurikatla poole liikuda ja talvemantlit endale tugevamini ümber tõmmata. Tabasin end mõttelt, et küll see mood on ikka positiivse ellusuhtumisega - kuigi hetkel on inimesed tänavatel mantlites ja jopedes, kinnitavad tänased šõud nagu ühest suust, et kohe nurga taga ootab meid suvi ja riideid selleks leidub siin.