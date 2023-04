VIDEO | Moeshowl tšellot mänginud Silvia Ilves: on neid, kes heidavad harakaks olemist ette, aga ma vilistan selle peale

Küsisime skandaalselt muusikult, millised on tema lemmikdisainerid ning mille järgi ta esinemisrõivaid valib. Naine räägib ka sellest, et naudib vallaliseks olemist ja selgitab, miks ta on otsustanud, et ostab nüüdsest oma disainerkleidid ise, mitte ei oota, et kallimad seda teeksid.