Mood ei ole ainult riided. Ajalugu uurides on selge, et rõivamood on tulenenud muutustest ühiskonnas. Nii võiks igal rõival, eriti kui see on disainese, olla oma lugu. Toivo Freeman Pilt andis oma loominguga edasi mõttemalli, mida võiks iseloomustada sõnadega julge ja ekstsentriline. Üheaegselt oli näha paljastust, sadomaso elemente ja värvipritsmeid. Rääkimata kaelas rippuvatest pildiraamidest, mida lähemalt uurides, võib leida veel omajagu sõnumeid. Päris kindlasti oli üheselt mõistetav disaineri enda seljas olnud pusa.