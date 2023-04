Pealt kullakarvaline

Troopiline vihmasadu algab mõni minut enne päikesetõusu, just siis, kui olen ukse enda järel kinni tõmmanud ja öisest lennust surmväsinuna voodisse kukun. Rannikust kaugel asuv Uganda oli üks viimaseid Aafrika riike, mille eurooplased „avastasid“, ja ehkki sellest ajast alates on leiutatud liikumiseks hulk kiiremaid ja mugavamaid viise, räsib see teekond ikka korralikult.