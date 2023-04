SUUR LUGU | Näib, et narkootikumide ostmine on sama lihtne kui Bolti või Woltiga hamburgeri tellimine

„Ega mitte keegi, kes proovib esimest korda kanepit, ei arva, et lõpetab, süstal veenis,“ ütleb sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu. Oma töös näeb ta igapäevaselt inimesi, kes on otsustanud proovida, kuid ei suuda enam loobuda. See on uimastite paradoks – mul oli ju nii hea olla, miks ma ei võiks seda tunnet veel kogeda? Ja tõepoolest, on neid, kes proovivad, elavad õhtu maailmavalitsejana ega jää sõltuvusse. Kuid on ka teisi, kes tõmbavad ninna justkui annuse kiirlaenu, mida tasudes maksad juba kõigega, mis sul on. Halvemal juhul elu endaga.