„Keeld“ ajalooõpikus: Eesti abielunaine ei tohtinud tanuta külatänavale minna, leiba osta, last imetada ega isegi laua taga süüa

Näiteks on arvatud, et mehed on lihtsalt füüsiliselt tugevamad ja omandasid seepärast sotsiaalses korralduses domineeriva positsiooni. Samas on vanemad mehed reeglina nõrgemad kui nooremad, ent tihti võimutsevad just nemad. Samamoodi on alamklass olnud füüsiliselt jõulisem kui valitsev kõrgklass.