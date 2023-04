Ekspert: me ei saa enam ülekaalulisuse ravis inimesi „ühe vitsaga lüüa“!

Tervise Arengu Instituudi (TAI 2020) andmetel kannatab iga kolmas eestlane ülekaalu all, iga viies on rasvunud. Ülekaalulisuse ravi on aga seni olnud keeruline ja vaevarikas.Health Clinic kaalukirurgi Dr Rein Adamsoni sõnul ei saa kaaluprobleeme ühe mõõdupuuga mõõta - ülekaalulisusel on kümneid võimalikke põhjuseid.

„Sinu ülekaalu põhjused võivad olla hoopis teised kui sinu tuttaval või sugulasel. Arvamus, et kaaluprobleemid on tingitud vaid valest toitumisest, ei pruugi paika pidada,“ räägib aastaid ülekaalulisi patsiente nõustanud kirurg.

Kliiniline toitumisterapeut Maarja Lember näeb Eesti probleemina seda, et ülekaalu tekkepõhjuseid ei eristata ning inimesi eksitatakse, lubades kõikidele ühesuguseid kiireid tulemusi vähese toitumise või treeningutega. „Ülekaalulisus on tõsine probleem, mis mõjutab oluliselt inimese tervena elatud aastaid. Me ei saa enam nii olulise valdkonna ravis inimesi „ühe vitsaga lüüa!“, sõnab ta.

Me Health Clinicus leiame, et iga ülekaalulise inimese terviseseisundit ja elustiili faktoreid peaks enne otsuste tegemist põhjalikult hindama,“ räägib Lember. Tema sõnul võimaldab paljusid liigse kehakaaluga seotud aspekte hindav ülekaalu audit anda põhjaliku ülevaate kaaluprobleemi tõsidusest ja millise ravimeetodiga edasi minna. See võimaldab saada vastused olulistele küsimustele: „Mis võivad olla Minu ülekaalu põhjused ? Kas need põhjused tulenevad millestki, mida ma ise teen või on tegemist hoopis terviseprobleemi või psühholoogilise barjääriga?

Lemberi sõnul on auditi eesmärk selge: „Pakkuda välja võimalikud lahendused ja järgmised sammud liigsest kehakaalust vabanemiseks, mis arvestab just selle inimese ülekaalu põhjuseid“, räägib ta.

Ülekaalu audit on individuaalne kohtumine kehakaalu ja kaalulangetuse probleemidele spetsialiseerunud nõustajaga. See sisaldab teste ja analüüse tervise seisundi hindamiseks ja ülekaalu põhjuste välja selgitamiseks.