SUUR LUGU | Tallinn Fashion Weeki tormiline järellainetus. Kriitikalaviini alla on jäänud nii disainerid, korraldajad kui ka moepublik

Peamiselt on kritiseeritud moenädalal esitletud kollektsioone. Sõna on võtnud mitu moevaldkonnas tegutsevat inimest, kes on nurisenud sõudel nähtud loomingu üle. Pahameelt on tekitanud see, et moenädal kui Eesti moe visiitkaart võiks uuenduslikum ja kvaliteetsem olla. Paljud on väljendanud ka mõtet, et lavale pääsemine võiks rangemalt reglementeeritud olla.