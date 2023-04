Soengunippe otse moelavadelt | Kuidas valmisid soengud TFW tarbeks?

Millised olid kõige levinumad soengud moelaval? Millised võiksid olla uue hooaja trendid?

Sel aastal olid kõige levinumad siledad, puhtad ja veidi tekstuursed soengud. Kõige suurem hitt oli aga nn sleek hobusesaba ehk soeng, kus juuksed on siledalt tõmmatud hobusesabasse. Seda soengut tegime päris mitmele disainerile.

Algava hooaja kohta võib öelda seda, et tukk tuleb jälle moodi ja tagasi tulevad ka boho stiilis soengud. Näiteks hakkame tõenäoliselt palju nägema kevadisi ja suviseid punutisi, mis kipuvad isegi olema kohati lohakad. Õhtustest pidulikemast soengutest on praegu aga eriti šikk wet look ehk siis soeng, kus juuksed näevad niisked välja.

Milliseid tooteid ja võtteid kasutasite nende soengute tegemiseks?

Tallinn Fashion Weekil kasutasime Oribe viimistlussarja, seda sama, mida kasutasime ka New Yorki moenädalal. Võtteid, mida nende soengute tegemiseks vaja läks, oli erinevaid. Siledate soengute jaoks kasutasime näiteks suunaga kuivatust, tekstuurseteks soenguteks tegime erinevaid punumistehnikaid ja wet looki saavatamiseks kasutasime Oribe Maximista soenguspreid.

Selliste soengute juures on aga oluline meeles pidada, et kõige tähtsam on korralik ettevalmistus. Ainult nii tuleb soeng hästi välja ja püsib korralikult.

Kui soovid saada perfektsed soengut, siis pihusta kõigepealt juustele soenguspreid. Vastavalt sellele, millist soengut soovid, tuleb valida tugevama või õrnema sprei vahel. Fashion Weekil kasutasime mõlemat. Kui soovid saada tekstuurset või wet looki, siis soovitaksin Oribe Maximista spreid, kui aga pehmemat või siledat soengut, siis Invisible spreid. Pärast seda tuleks sprei juustesse föönitada ja siis kasutada kuumtöötlust (lokipulk, tekstuuritangid, föönisoeng). Kui soengupõhi on saavutatud, siis säti juuksed soengusse ja kinnita laki, läike või puudriga. Ja viimane samm on soengu tegemisel alati lakk.

TFW on suurejooneline moeüritus. Miks otsustasite selle puhul just Oribe tooteid usaldada?