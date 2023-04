KUULA | Dirigent Ingrid Roose – Saaremaa tüdruk, kes juhatab vägesid Pariisi Filharmoonias

Töökas naine jagas meiega oma elu Pariisis. Jutuks tulid ka viimastel nädalatel toimunud rahutused. Küsisime järele, kas vastab tõele, et armastuse pealinn on prügikoristajate streigi tõttu kogu romantika minetanud ja prügikotte täis või on see kõigest järjekordne sotsiaalmeedia võimendus.