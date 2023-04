Eesti ettevõte, mis tagab kvaliteedi ja ohutuse Istanbuli ilukliinikutes

Terviseturism on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks valikuks paljudele inimestele, kes soovivad saada kvaliteetset iluteenust taskukohase hinnaga. Siiski tekitab terviseturism veel paljudes ärevust ja hirmu, sest sukeldutakse n-ö teadmatusse. BodyMed on Eesti ettevõte, kes kannab hoolt selle eest, et sinu unistused täituksid turvaliselt ja taskukohase hinnaga.

Suurim hirm, mis inimestel välismaiste protseduuridega kaasneb, on teadmatus. Kodumaa kontekstis teame üsna hästi, millistesse kliinikutesse minna ja milliste arstide poole pöörduda, olgu protseduuriks ilulõikus või hammaste valgendamine. Info leidmine erinevate teenusepakkujate kohta on küllaltki lihtne ja ei pea muretsema, et millestki valesti aru saame. Välismaale minemine võib aga veidi riskantsem tunduda.

Välisriiki minnes on alati mure, kuidas olla kindel, et valitud kliinik pakub päriselt kõrgetasemelist teenust ning ravi, mis on ohutu ja tõhus. Teame ju hästi, et kõike, mida internetis näeme, ei maksa uskuda, ja välismaiste kliinikutega saamegi peaasjalikult interneti vahendusel ühendust võtta.

Millega tegeleb kontrollettevõte?

Siinkohal tulebki mängu Eesti ettevõte BodyMed. BodyMed on Eesti ainuke kontrollettevõte, kes tegeleb Istanbuli ilukliinikute kontrollimisega. Kontrollettevõtte roll seisneb selles, et käiakse tunnustatud spetsialistidega Türgis kohapeal hindamas erinevate kliinikute taset, vähendades nii terviseturistide riski.

Siinkohal on oluline ära märkida, et tegemist ei ole vahendajatega, kes lõikavad oma klientide pealt kasu, vaid ettevõttega, kes on inimeste turvalisuse ja tervise võtnud enda südameasjaks. Kontrollettevõte ei küsi klientide käest lisatasusid. Nad edastavad kontrollitud kliinikute kontakte ja pakkumisi, kuid hind on kliendile sama mis juhul, kui ta võtaks ise kliinikuga ühendust. Nagu nimigi ütleb, tegeleb kontrollettevõte kontrollimisega ja selle eesmärk on inimeste heaolu.