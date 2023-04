FOTOD | Wales'i printsess Catherine murdis kuninglikku traditsiooni

Viimastel kuudel on Kate'i nähtud mitmel korral juba avalikkuse ees kantud riietega. Jätkusuutlikku mõtlemist toetab ka kuningas Charles, kes on juhtinud selle olulisusele tähelepanu juba 2020. aastal Vogue'ile antud intervjuus.

„Tekstiili tootmise juures paisatakse õhku ohtralt kemikaale, mis on keskkonnale kahjulikud. Lisaks kõik kangajäägid. On oluline, et teadvustaksime kliima soojenemist ning vähendaksime maailma saastamist.“