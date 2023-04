KODU LUGU | Pliit enne vundamenti! Toidublogija Paula Särekanno näitab, milline näeb välja ühe kokandusentusiasti kodu

Olen tulnud Vanamõisasse. Siin elab Paula, kes oma igapäevatöös on turundaja, aga rohkematele tuttav retseptimeistri ja raamatu „Lihtsus kokakunstis“ autorina. Kui naise nimi ja tegemised pole mullegi päris võõrad, siis tema kodukandist tean varasemast täpselt nii palju – või vähe –, et suviti toimub siin legendaarne laadatrall. Viis aastat tagasi, kui Paula esimest korda jala krundile tõstis, ei hiilanud temagi palju paremate teadmistega. Oma tolleaegse elukaaslasega olid nad ringi vaadanud nii Tallinna sees kui ka külje all, kuni üks juhuslik müügikuulutus juhatas siia. Siia, kus veel tookord oli vaid igav liiv ja tühi väli. „Aga krunt on krunt. Tegime lihtsalt pisikese tiiru,“ meenutab Paula. Äratundmiseks sellest piisas. Kui minekule sätiti, tehti kõne pakkumise juures olevale numbrile. Hääl telefonis vastas, et põllul kondajad ei jäänud talle märkamata, ja kutsus tagasi. „Mul on siin veel krunte. Pöörake ringi, ma näitan.“