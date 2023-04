Eneserahuldamine on vajalik osa elust

Kokos masturbaatorid on ideaalsed abivahendid meestele. Seda on hea kasutada nii üksi, aga miks mitte ka koos kaaslasega – suurepärane võimalus vürtsitada oma sekselu. Kokos masturbaatorid on disainitud nii, et tunneksid mängides ennast nagu päris vagiinas või anuses. Tundub uskumatuna? Proovi ise järele! Masturbaatori materjal on pehme, elastne ning stimuleerivad armutunnelid muudavad sisenemise ja liikumise nauditavamaks kui kunagi varem. Kogu armutunnel on kaetud erinevate tekstuuridega ja tunnelite läbimõõdud muutuvad, et pakkuda võimalikult head ja tugevat stimulatsiooni. Lisa vaid veebaasil libestit ja naudi.

Eneserahuldamine ei ole aga ainult naiste jaoks - ka mehed vajavad seda. Uuringud näitavad, et aega iseendale koos väikemehega, vajavad mehed enim, sest nad on sageli sunnitud oma emotsioone ja hirme alla suruma. Ent kõik teame, mis tulemus on allasurutud emotsioonidel. See on plahvatusohtlik! Seega, ära karda sinagi end hellitada, armas härra. Sinu vaim ja keha tänavad sind selle eest!

Aga ka see ei ole veel kõik! Satisfyer pro 2 kolmandal põlvkonnal on komplektis kaasas kaks erinevat otsikut, seega veel üks lisaboonus!

Või vii end nädalavahetusel spaasse ja võta kaasa uus Satisfyer pro 2 kolmas põlvkond , millel on veelgi intensiivsem ja ulatuslikum stimulatsioon. Eelmise põlvkonnaga võrreldes on Generation 3 nüüd ka koos vibratsiooniga, ehk lisaks 11 õhkstimulatsioonitasemele, on sellel olemas ka 12 vibratsioonitaset.

Kusjuures, kui sinu elus hetkel seda erilist härrat või daami ei ole, siis see pole takistuseks. Ka enese silitamine, hellitamine ja katsumine koos nahka pehmendavate massaažiõlidega on täielik teraapia! Ja proovida tasub ka romantilisi massaažiküünlaid , mille vaha sulab samuti aromaatseks õliks.

Näiteks võiksite ennast hellitada mõnusa aromaatse massaažiga . Suurepäraste lõhnaomadustega ja kehasõbralike massaažiõlide valik on ääretult lai. Jasmiin, roos, mandel, eksootilised puuviljad, vürtsikad indiapärased aroomid, värske roheline õun – need on vaid väike osa aroomivalikust, mida katsetada ja nautida.

Väiksemad masturbaatorid on reljeefse pinnaga, et neid oleks mugav käes hoida ja käsitleda. Soeta sobilik Kokos, vali kirgikütvaim fantaasia välja ja paku endale peadpööritavat rahuldust. Või meeldib sulle hoopis Fleshlight?

Kusjuures, öeldakse, et mitte ühelegi kohtumisele, kohtingule (!) või koosolekule ei ole soovitav minna täislastis. See pidavat vähendama keskendumisvõimet ja ratsionaalset otsustamisoskust. Seega, lastid tühjaks ja siis suurtele tegudele välisilma!

Eneserahuldamine ei ole häbiasi – võimalusi on lõputult

Liiga sageli peetakse eneserahuldamist nõrkuse või häbimärgiks. Tõde seisneb aga selles, et enese tõeliseks armastamiseks on vaja julgust. Kui suudad enda vajaduste eest hoolitseda – ehk sinu tassike on täis, siis oled parem ja ihaldusväärsem partner, kolleeg, lapsevanem, sõber.

Võimalusi ja mänguasju on rohkem kui suudad ette kujutada. See avab võrratu ukse enese eest hoolitsemise maailma. Seega, ei mingit vabandust, vaid otsejoones meelepärasema vidina otsingutele. Minivibraatorid on kindlasti ühed naiselikumad öökapimänguasjad, mida on ülemõistuse lihtne kasutada ja kaasas kanda.

Lähed reisile, nädalavahetuseks maale või sõbrannadega paariks päevaks kodust eemale – pista minikas reisikohvrisse ning naudi öid endaga ka kodust eemal. Need võrratud tegelased on mõeldud just kliitori stimuleerimiseks, mõne olemasoleva lelu mootoriks või massaažiks. Ja mis parim osa? Need on sageli soodsad ja ägedates toonides, et oma kasvõi kümmet erinevat ning võta nädalalõpuks kaasa just see, mis sinu meeleolu kõige paremini iseloomustab.

Teine fantastiline viis, naise, enda eest hoolitsemisel on armukuulid (tupekuulid). Ehkki, arvatakse, et armukuulid on pigem mõeldud sünnitanud naistele vaagnapõhjalihaste treenimiseks – mis on ka tõsi – võivad armukuule kasutada kõik naised, kes soovivad oma voodielamusi elavdada. Nimelt, on uuringud näidanud, et sage vaagnapõhjalihaste treening armukuulidega, aitab vahekorra ajal saada pikemaid ja intensiivsemaid orgasme.