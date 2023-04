FOTOD | Moepolitsei: kes on riigikogu uue koosseisu esimese istungi stiilseimad poliitikud?

Üldpilt on selline, et naised on stiililt sõna otses mõttes värvilised, mehed oleksid justkui omavahel kokku leppinud, et oleme võimalikult sarnased. Koosseisu ühispildi peal suutsid naised tekitada lausa valgusfoori roheline-kollane-punane värvikombinatsiooni.