7 parimat ripsmetušši, mis on naiste poolt palavalt armastatud ja kiidetud

Kes meist ei sooviks volüümikamaid ripsmeid. Jvone Milano ripsmetušš on Widelash™ toimeainega ripsmeid stimuleeriv tihendav ripsmetušš, mis muudab need pikemaks ja täidlasemaks. Kreemja tekstuuriga Volume Booster ripsmetušš katab iga ripsmekarva neid tugevdades ja pikendades.

Ripsmetušš on üks peamiseid ilutooteid, mis aitab silmi rõhutada. Vivienne Sabo Cabaret Premiere Artistic Volume ripsmetušš annab ripsmetele tihedust ja volüümi ning sobib eriti hästi neile, kellel on lühikesed ja hõredad ripsmed. Sellel on ka spetsiaalne hari, mis aitab ripsmeid hõlpsalt eraldada ning garanteerib kauni tulemuse.

Üks oluline faktor, mida tasub ripsmetuši valimisel arvestada, on ka selle püsivus – soovime ju, et ripsmetušš püsiks kaunilt paigal läbi tule ja vee. Maybelline Lash Sensational Sky High ripsmetušš on saanud tuule tiibadesse TikTokist. See annab ripsmetele pikkust ja volüümi ning ei kleepu ega pudene päeva jooksul.

Paljud meist soovivad aga, et ripsmetušš oleks eriti tugeva musta pigmendiga ja jätaks efektse tulemuse. Andreia Makeup Fake It Mascara ripsmetušš annab ripsmetele intensiivse musta värvi ning tiheduse ja volüümi. Spetsiaalne hari aitab ripsmeid eraldada ja koolutada, andes neile lisaks lummavalt tumedale mustale toonile ka maksimaalse pikkuse ja tiheduse.

Ripsmetuši valimisel tasub silmas pidada oma vajadusi ja eelistusi – mõni soovib intensiivsemat tulemust, teine aga loomulikumat . Wunder2 Wunderbrow Volumising Mascara ripsmetušš sobib neile, kes eelistavad just viimast. See annab ripsmetele tiheduse ja volüümi ning sisaldab ka argaaniaõli, mis aitab ripsmeid toita ja tugevdada.

Keegi ei taha õhtu lõpuks olla pandakaru silmadega – siinkohal on oluline, et ripsmetušš ei määriks silmaaluseid. Wibo Volume Drama volüümiandev ripsmetušš annab ripsmetele intensiivse musta tooni, tiheduse ning volüümi. Sellel on ka spetsiaalne hari, mis aitab ripsmeid eraldada ja koolutada ning tagab ühtlase katvuse, ilma et värv pudeneks või ripsmed kokku kleepuksid.

Ripsmetuši valikul aitab kindlasti, kui mõelda eelkõige, millist tulemust soovime saavutada. Need on 2023. aasta parimad ripsmetušid, mis annavad ripsmetele tiheduse, volüümi ja pikkuse, samuti eraldavad ja koolutavad neid. Need ning paljud teised ripsmetušid leiate Macta Beautyst!