Treener Kristi Roosimägi: see, mida sa täna enda jaoks teed, on see elu ja keha, milles sa homme elad

Seda kõike toetab Kristi Roosimäe pea 25-aastane kogemus nii treeneri kui ka koolitajana. „Inimene on tervik ja trenn on üks osa tervikust, aga see hõlmab ka elustiilimuutust üldisemalt: mida sööme, milliseid mõtteid mõtleme ja kuidas oma keha eest tervikuna hoolitseme,“ sõnab hinnatud Kristi.

Igaühele oma

Infot, mida ja kuidas, leidub erinevates kanalites väga palju, ent teha valikuid ja leida see, mis just sulle on kõige vajalikum ja õigem, on ilma baasteadmisteta keeruline.

„Erinevatel eluetappidel on keha vajadused erinevad – nooremas eas uuenevad keharakud kiiremini ja ülekaalus on kasvamisprotsessid, ent vananedes muutub palju olulisemaks säilitamine, sest kehas võtavad võimust kahanemisprotsessid, olulisemaks muutub lihastreening, lihastoonuse säilitamine ja painduvuse parandamine,“ loetleb Kristi ning lisab, et ei ole nii, et kõik harjutused sobivad ja on vajalikud kõigile. Hea näide on kätekõverdused.

„Väga tõhus harjutus treenimaks rinnalihaseid ja õlavarsi, ent kui oled istuva eluviisiga ja pigem on probleemiks küür seljas, siis oleks sul vastupidi vaja venitada rinnalihaseid ja hoopiski tugevdada ülaseljalihaseid, mis on rinnalihaste vastandtoimega lihased.“ Professionaalne treener oskab näha ja nõu anda seal, kus ise hätta jääd. „Ta oskab suunata ja motiveerida ning vajadusel ka pidurit tõmmata,“ tõdeb Kristi ja lisab: „Tasakaalu leidmine ja hoidmine on siin võtmesõna.“

Kellele mida? Kõigile midagi!

Kristi Fitness Body Studios pakutakse erineva fookusega lühikesi personaalseid programme, kus personaaltreeningud on koos kehahoolduste ja toitumisprogrammiga kombineeritud ühtseks tervikuks ehk kliendile on kõik mugavalt ühes.