Oled keskendumisega kimpus? Ajuteadlane Jaan Aru annab kolm nippi selle parandamiseks

Esimene nipp on selline, millega saab igaüks hakkama: pange kõik seadmed kinni. See kõlab nii labaselt, et seda on lausa tobe öelda, aga inimestel on teatavasti telefonides igasugused notification’id. Mõnele sõbrale ütlen tihti, et kuule, kas sa palun paneksid kinni, see segab mul mõtlemist, kui sul kogu aeg see asi seal kotis piniseb. Arvutis on meil hästi palju igasugu aknaid lahti. Kui tahate keskenduda, siis pange kõik muud asjad kinni ning telefon hääletu peale. See on esimene väga lihtne nipp, mida igaüks suudab teha, aga see juba tegelikult aitab tohutult.