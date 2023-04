Sel korral kaunistab teda Eesti moekunstniku Kristina Viirpalu looming. Tema sõnul on Vogue’i kaanele jõudmine olnud aastakümnetepikkune töö. On vaja leida kontaktid ja usaldusisikud, kes teavad, milline on kaubamärgi looming. Selle projekti puhul võeti moekunstnikuga ühendust ja tutvustati projekti. Kristinal tuli saata toodetest fotod, mis vaadati kogu Vogue’i tiimiga üle, ja välja valiti rõivad, mis võiksid pildistamisele sobida.