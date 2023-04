Suhteillusioonidel pole reaalsusega pistmist

Teadusuuringud on näidanud, et just haavatavamate ühiskonnagruppide noored kipuvad pereeluga varakult alustama. Põhjus on lihtne: rahuldamata baasvajadused turvatunde ja armastuse järele on lihtsalt nii tungivad. Arengu asemel toimub aga tagasilangus sarnasesse mustrisse: olukorda, kust loodeti leida väljapääs.